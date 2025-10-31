Colo Colo visitará a Ñublense en busca de una victoria que encamine su mal momento

Este sábado, Colo Colo visitará a Ñublense en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún", desde las 18:00 horas, por la fecha 26 de la Liga de Primera, en busca de una victoria que lo acerque a puestos de Copa Sudamericana.

Los "albos" se encuentran a siete unidades del séptimo puesto, que ocupa Palestino con 42 puntos. Vienen de sufrir un doloroso empate 2-2 en el último minuto ante Deportes Limache, lo que les significó alejarse de la zona de clasificación a copas internacionales.

Los dirigidos por Fernando Ortiz cuentan con dos bajas importantes: Sebastián Vegas, que fue expulsado en el duelo ante los "tomateros", y Arturo Vidal, que sufrió una lesión y será baja ante los "diablos rojos". Por ello, la posible formación será: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

Por su parte, Ñublense viene de sufrir una goleada 3-0 como visitante ante Unión La Calera y arrastra una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria, que lo mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos.

Con el arbitraje de Mario Salvo todos los detalles de este partido podrán seguirse en el Marcador Virtual y a través de todas las plataformas digitales de Cooperativa.cl.