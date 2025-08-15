Colo Colo y la UC protagonizan un clásico con la necesidad de terminar con sus malas rachas

Este sábado, el Estadio Monumental albergará un atractivo duelo entre Colo Colo y Universidad Católica a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), donde más allá del presente deportivo, ambos llegan con la necesidad de acabar con sus malas rachas en la Liga de Primera.

La edición 188 de este cruce, tiene a los albos séptimos con 27 puntos y ocupando la última plaza que otorga boleto a la Copa Sudamericana tras dejar escapar el triunfo en la jornada pasada ante Everton. Fue el tercer empate consecutivo del "Cacique", que apenas sumó una victoria en sus últimas siete presentaciones oficiales.

En ese sentido, el rendimiento en Macul será uno de los principales argumentos para encarar el partido, ya que el "Popular" no pierde en su reducto desde el 24 de febrero, cuando cayó 0-1 ante O'Higgins en lo que fue su única derrota como local en toda la liga.

Para este cotejo, el técnico Jorge Almirón dispondrá de: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.

[Fotos] La formación de Colo Colo para el clásico ante Universidad Católica #Cooperativa90 https://t.co/gXs9HZpdY4 pic.twitter.com/MJ7BWZxaQO — Cooperativa (@Cooperativa) August 15, 2025

En paralelo, la UC ocupa el octavo lugar con las mismas 27 unidades, aunque con un partido pendiente ante Ñublense por falta de estadio. En su último encuentro, la escuadra de Daniel Garnero desperdició una ventaja e igualó 2-2 en su visita a Deportes Iquique, prolongando su irregular campaña.

El panorama de los precordilleranos en condición de visita es completamente opuesto. Los cruzados apenas registran un triunfo en diez salidas este año en la Liga de Primera, aquel 2-1 sobre Unión Española en marzo. Desde entonces acumulan ocho encuentros sin victorias como forasteros, con cinco empates y tres derrotas.

Para este cotejo, U. Católica formará con: Vicente Bernedo; Eugenio Mena, Branco Ampuero, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristián Cuevas; Clemente Montes, Diego Corral y Fernando Zampedri.

[FOTOS] El 11 de la UC para el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental #Cooperativa90 https://t.co/zaQGU6XP4V pic.twitter.com/QYFwxznqEp — Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025

En el cara a cara reciente, la UC llega con la confianza de haber vencido a Colo Colo por 2-0 en julio pasado. Ese día fue la primera victoria en la era Garnero, con goles de Daniel González y Diego Corral, y rompió con una racha adversa frente a los albos.

Con arbitraje de Cristián Garay, todas las acciones relacionadas con este partido podrás seguirlas a través del En Vivo y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl, en conjunto con la transmisión de Cooperativa Deportes.