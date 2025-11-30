Con duelos en simultáneo: La programación de la decisiva fecha 30 de la Liga de Primera

Llegó el cierre de la temporada del fútbol chileno con la programación en simultáneo de la fecha 30 de la Liga de Primera, en la cual se conocerá a los descendidos y clasificados a copas internacionales.

En la lucha por el cupo de "Chile 2" a Copa Libertadores, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera y Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique en el norte del país, en un partido donde los "Dragones Celestes" se jugarán la vida por la permanencia.

El campeón Coquimbo Unido, en tanto, cerrará su temporada ante el descendido Unión Española.

Finalmente, el campeonato se cerrará el domingo 7 de diciembre con la disputa por la clasificación a la Copa Sudamericana, con Colo Colo, Audax Italiano y Cobresal como protagonistas.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena.

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

O'Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental.