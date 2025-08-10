Con un clásico: La programación de la fecha 20 de la Liga de Primera
Colo Colo y U. Católica animan el duelo más atractivo, el sábado 16 de agosto.
La fecha 20 de la Liga de Primera llega con un duelo atractivo entre Colo Colo y Universidad de Chile a disputarse en el Estadio Monumental el próximo sábado.
Además, el colista Deportes Iquique visita a Unión Española, penútimo, en un duelo clave para ambos en la lucha por evitar el descenso.
Coquimbo Unido, el líder, juega contra Everton y U. de Chile, que es escolta, se mide a Audax Italiano.
El otro perseguidor de los "piratas", Palestino, enfrenta como visita a Ñublense.
Revisa la programación
Viernes 15 de agosto
- Unión Española vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio Santa Laura.
- Unión La Calera vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
Sábado 16 de agosto
- Ñublense vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".
- Colo Colo vs. U. Católica, 15:00 horas. Estadio Monumental.
- O'Higgins vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio por definir.
Domingo 17 de agosto
- Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Nacional.
- Huachipato vs. Deportes Limache, 15:00 horas. Estadio Huachipato.
- Coquimbo vs. Everton, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".