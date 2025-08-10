Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con un clásico: La programación de la fecha 20 de la Liga de Primera

Periodista Digital: Cooperativa.cl

Colo Colo y U. Católica animan el duelo más atractivo, el sábado 16 de agosto.

Con un clásico: La programación de la fecha 20 de la Liga de Primera
La fecha 20 de la Liga de Primera llega con un duelo atractivo entre Colo Colo y Universidad de Chile a disputarse en el Estadio Monumental el próximo sábado.

Además, el colista Deportes Iquique visita a Unión Española, penútimo, en un duelo clave para ambos en la lucha por evitar el descenso. 

Coquimbo Unido, el líder, juega contra Everton y U. de Chile, que es escolta, se mide a Audax Italiano.

El otro perseguidor de los "piratas", Palestino, enfrenta como visita a Ñublense.

Revisa la programación

Viernes 15 de agosto

- Unión Española vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio Santa Laura.

- Unión La Calera vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 16 de agosto

- Ñublense vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- Colo Colo vs. U. Católica, 15:00 horas. Estadio Monumental.

- O'Higgins vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio por definir.

Domingo 17 de agosto

- Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio Nacional.

- Huachipato vs. Deportes Limache, 15:00 horas. Estadio Huachipato.

- Coquimbo vs. Everton, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

