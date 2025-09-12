Coquimbo remontó un duro partido ante Ñublense y sigue intratable como líder de la Liga de Primera

Coquimbo Unido remontó un partido complicado y venció 2-1 a Ñublense en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la fecha 23 de la Liga de Primera, manteniéndose intratable como líder con 56 puntos.

El primer tiempo fue cerrado y con escasas ocasiones de peligro. La única aproximación clara llegó en el minuto 34; tras un saque lateral, Sebastián Galani remató sorpresivamente desde la banda derecha, pero el portero Nicola Pérez contuvo a medias y el balón se le escabulló entre las piernas, siendo despejado en la línea por un defensor chillanejo.

En el complemento, los aurinegros tuvieron la primera llegada clara en el minuto 54. Matías Palavecino, tras una jugada colectiva, ingresó al área y remató de zurda, pero su disparo se fue por sobre el travesaño.

Pese al dominio local, fue Ñublense quien abrió la cuenta. En el minuto 68, tras una triangulación entre Matías Plaza y Patricio Rubio, este último habilitó magistralmente a Lorenzo Reyes, quien definió con un toque sutil ante la salida del meta Diego Sánchez para marcar el 0-1.

Coquimbo reaccionó con cambios ofensivos y se volcó al ataque. A los 82', tras una jugada iniciada por Palavecino, Cristián Zavala centró con precisión y Nicolás Johansen conectó de cabeza para el empate parcial.

El puntero siguió insistiendo y en el 90+1' el delantero argentino que ya había anotado, estuvo a punto de marcar, pero su remate se fue apenas desviado. Minutos después, un disparo de Zavala fue desviado al córner.

Tras ese tiro de esquina servido por Palavecino, el panameño Cecilio Waterman (90+3') conectó de cabeza en el área chica; tras una mala salida de Pérez, el balón terminó en el arco. Finalmente, el tanto fue registrado como autogol del defensor Pablo Calderón, decretando el 2-1 definitivo para el cuadro "barbón" de la cuarta región.

Con esta victoria, Coquimbo Unido llegó a 56 puntos, reforzando su condición de líder exclusivo y ampliando su ventaja sobre Palestino, segundo con 39 unidades. En tanto, Ñublense quedó en la décima posición con 29 puntos.

En la próxima fecha, Coquimbo recibirá a Colo Colo en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", mientras que Ñublense será forastero ante Universidad Católica en el Claro Arena, ambos encuentros programados para el fin de semana del 19 de octubre.

Cabe recordar que, debido a las Fiestas Patrias y al Mundial Sub-20, la Liga de Primera entrará en un receso de más de 30 días.