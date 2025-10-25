Este domingo, Coquimbo Unido buscará sellar su primer título en la Liga de Primera ante O'Higgins en el Estadio El Teniente por la fecha 25 del torneo, aunque necesita que Universidad Católica y Universidad de Chile empaten en el clásico.

Los "piratas" vienen de un valioso triunfo ante Colo Colo por la mínima, teniendo en cuenta que era el único equipo con el que habían perdido en lo que va del torneo, además de una racha de 12 partidos ganados de forma consecutiva, que los mantiene como líderes con 59 puntos.

Para esta ocasión, Esteban González trabajó al siguiente equipo: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Bruno Cabrera, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Martín Mundaca y Cecilio Waterman.

Por su parte, O'Higgins es uno de los perseguidores de los «"piratas", aunque se encuentran a una amplia diferencia, ya que cuentan con 44 unidades, por lo que el "capo de provincia" aspira a conseguir un boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El juez central del partido será Claudio Díaz, asistido por Ignacio Cerda yIgnacio Zamora, mientras que Cristián Garay actuará como cuarto árbitro; Fernando Vejar y Juan Serrano estarán en el VAR.

El duelo está programado para las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio El Teniente, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.