Coquimbo Unido estiró su histórica racha de triunfos tras superar a Audax Italiano

Coquimbo Unido continúa haciendo historia esta temporada en la Liga de Primera y este sábado amplió su registro de triunfos consecutivos tras vencer ajustadamente por 0-1 a Audax Italiano en La Florida, ubicándose a 12 puntos de su más cercano perseguidor.

El inicio del encuentro pareció justificar la posición de ambos en la tabla, con un ida y vuelta electrizante tras un remate de Salvador Cordero que exigió al portero Tomás Ahumada (2'), seguido a ello, Diego Sánchez le negó el gol a Luis Riveros (3').

Sin embargo, el ímpetu inicial se fue diluyendo en un duelo táctico y friccionado, con pocas ideas en los metros finales y sin ocasiones claras durante el resto de la primera mitad.

En el complemento, el cuadro "pirata" salió con otra disposición. Avisaron temprano con una buena combinación que terminó en un remate de Cecilio Waterman al exterior de la red (49') y poco después, Matías Palavecino desperdició una clara chance (53').

El premio a la insistencia visitante rompió el cero tras un preciso centro desde la derecha de Cristian Zavala, quien encontró a Sebastián "Pichu" Cabrera sin marca por el segundo palo para anotar el solitario gol del partido (78').

Con esta victoria los aurinegros se consolidaron en la cima con 50 puntos, sacándole doce unidades de ventaja a la U y trece al propio conjunto de colonia, que se estancó en el tercer puesto.

Ahora, Coquimbo Unido deberá visitar a Huachipato el próximo sábado 30 de agosto, mientras que Audax Italiano buscará recuperarse ese mismo día cuando viaje para enfrentar a O'Higgins.