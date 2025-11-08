Coquimbo Unido estrenó su título de campeón en la Liga de Primera con victoria ante Palestino

Coquimbo Unido estrenó su título de campeón con una victoria 1-2 sobre Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Los "piratas" abrieron el marcador con un tanto de Alejandro Camargo al minuto 68 del encuentro. Cinco minutos después, Junior Arias igualó el marcador para los «árabes» y, en los últimos pasajes del partido, Francisco Salinas (86') le dio el triunfo a su equipo.

Con el resultado, Coquimbo sumó su decimoquinto triunfo consecutivo en el torneo y además logró un increíble hito: Ha vencido a todos los equipos de la Liga de Primera en esta temporada.

Pese al buen juego que han desplegado los equipos a lo largo del torneo, lo que hacía prever un duelo muy atractivo en el estadio Municipal de La Cisterna, lo cierto es que las acciones en el primer tiempo se entrecortaron constantemente.

Recién a partir de la media hora de partido se registraron algunas llegadas de peligro. Primero con un tiro errado de Cecilio Waterman en la visita (30') y después con un par de aproximaciones del dueño de casa que por poco complican al portero Diego Sánchez (33' y 45+3').

El encuentro mantuvo ese tranco apagado en el arranque del complemento, aunque el conjunto coquimbano se estaba acercando más al arco contrario y en el minuto 64 dio un aviso de lo que vendría más tarde, con un cabezazo de Francisco Salinas que envió al córner el guardameta Sebastián Pérez.

Y en una jugada posterior, Matías Palavecino mandó un centro desde el tiro de esquina, Alejandro Camargo (67') se anticipó a su marcador y abrió la cuenta con un frentazo. Sin embargo, el cuadro tetracolor no tardó mucho tiempo en responder y tras recibir un pivoteo de Junior Marabel, Junior Arias (73') se acomodó para la zurda dentro del área y emparejó las cifras.

Con el marcador parejo nuevamente, ambos equipos se fueron con todo sobre campo adversario en búsqueda de la victoria. Una que finalmente quedó en manos filibusteras gracias a un testazo de Salinas (85'), que sirvió para que el Barbón extendiera a 15 su racha de victorias consecutivas, a una del récord establecido por el Ballet Azul de Universidad de Chile en 1964.

Así, el elenco aurinegro llegó a 68 puntos y dejó a la escuadra baisana en el quinto lugar con 45 unidades, aun lejos de poder asegurar su clasificación a copas internacionales.

En el reinicio del certamen, programado para el fin de semana del 23 de noviembre, Palestino visitará el Claro Arena para medir fuerzas con el sublíder Universidad Católica, mientras que Coquimbo Unido recibirá a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico de la Cuarta Región.