Coquimbo Unido festejó ante Unión Española con gol de Diego Sánchez incluido

Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno, puso fin a su histórica campaña con un celebrado triunfo por 4-2 ante el ya descendido Unión Española en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

El elenco pirata se vio sorprendido por el golpeado elenco hispano y eso lo aprovechó Filipe Massri, quien a los 19 minutos abrió la cuenta para la visita.

Pero el conjunto dueño de casa reaccionó de la mano de Cristián Zavala, quien a los 33 igualó.

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, las emociones se apoderaron del partido luego de que el portero y capitán Diego Sánchez anotara mediante penal el 2-1 para el conjunto nortino.

En el segundo tiempo Zavala aumentó y el seleccionado chileno Francisco Salinas marcó el cuarto para el equipo aurinegro.

Ignacio Núñez volvió a descontar para el cuadro rojo en su último partido en Primera a la espera de comenzar a pensar en la "operación retorno".