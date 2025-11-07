Coquimbo Unido quiere sacar brillo a su trofeo campeón en su visita a Palestino en La Cisterna

El campeón sale a la cancha. Este sábado, Coquimbo Unido visita a Palestino en el Estadio de La Cisterna a las 17:30 horas (20:30 GMT) con la misión de seguir dándole brillo al primer título de su historia, precisamente ante el único equipo al que no ha podido vencer en las 27 jornadas disputadas en la Liga de Primera.

Tras consagrarse matemáticamente en la fecha anterior con su triunfo sobre Unión La Calera, el elenco "pirata" vive días de festejo en una temporada donde actualmente figura como líder con 65 puntos, sosteniendo una racha de 14 victorias consecutivas en primera división.

A dos triunfos de alcanzar el registro histórico que ostenta el aclamado "ballet azul" de Universidad de Chile, el desafío ahora será superar a un Palestino que aparece quinto con 45 unidades y que se juega sus opciones de alcanzar la Copa Libertadores.

Bajo la conducción de Lucas Bovaglio, Palestino fue el último rival que consiguió sacarle un empate a los dirigidos por Esteban González antes de su cadena de victorias. Por lo mismo, el duelo tendrá un valor adicional a las estadísticas.

