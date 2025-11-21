Coquimbo Unido quiere seguir festejando su título y estirar su racha en el clásico ante La Serena

Toda una región se paralizará este sábado a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT), ya que el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" será el escenario donde el campeón Coquimbo Unido recibirá a Deportes La Serena por la fecha 28 en la Liga de Primera 2025.

El elenco "pirata" llega a este encuentro luego de sacarle brillo a su título como campeón con un 1-2 ante Palestino en La Cisterna. Con 68 puntos en la tabla, los dirigidos por Esteban González van en busca de igualar la impresionante racha de triunfos seguidos que obtuvo Universidad de Chile entre 1963 y 1964.

Actualmente, el "barbón" registra 15 victorias de manera consecutiva, mientras que el aclamado "Ballet Azul" consiguió hilar 16 triunfos en los mencionados años. En caso de igualarlo, el vigente monarca tendrá la opción de romper el récord ante el propio "Romántico Viajero" en la siguiente jornada.

Ese impulso contrasta con la irregular campaña de La Serena, que figura duodécima con 27 unidades tras un leve repunte guiado por el talento de Jeisson Vargas. El atacante acumula cinco goles en sus últimos cinco encuentros.

En cuanto al historial reciente, este clásico destaca por su paridad este año. Coquimbo se impuso 2-4 en el último duelo por la Liga de Primera disputado en mayo, pero los "granates" supieron festejar por 2-0 en el margen de la Copa Chile en abril.

Con arbitraje de Mathí­as Riquelme, todos los detalles estarán disponibles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.