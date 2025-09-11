Coquimbo Unido recibe a Ñublense con la misión de dar otro paso en la ruta al título

Coquimbo Unido, líder de la Liga de Primera, buscará dar otro paso en la ruta al título este viernes, cuando enfrente a Ñublense en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en el inicio de la fecha 23.

El cuadro dirigido por Esteban González marcha con una campaña histórica en el club, con 53 puntos y una racha de 10 victorias consecutivas; y una victoria este viernes lo puede acercar más a su primera estrella en Primera División.

Los piratas, además, pueden distanciarse aún más de Universidad de Chile, que está tercero con 38 puntos, ya que los azules no jugarán este fin de semana por la fecha 23, ya que tienen programada la historiada Supercopa ante Colo Colo en Santa Laura.

Para el desafío este viernes, Coquimbo saltará a la cancha con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Matías Palavecino; Cristián Zavala, Martín Mundaca y Cecilio Waterman.

Ñublense, por su parte, está décimo en la tabla, 29 puntos, y viene de perder con Unión Española, por lo que llega herido al puerto pirata y buscará recuperarse, para volver a la pelea por clasificar a copas internacionales.

La posible oncena que usará Ronald Fuentes será con Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Bayron Oyarzo; y Patricio Rubio.

El duelo será arbitrado por Juan Lara, asistido por Alan Sandoval y Carlos Venegas; Mario Salvo será el cuarto juez, mientras que Rodrigo Carvajal y Miguel Rocha estarán a cargo del VAR.

