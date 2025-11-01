Coquimbo Unido tiene su primera opción de tocar el cielo en duelo ante Unión La Calera

Este domingo, Coquimbo Unido tendrá la posibilidad de instalar su nombre entre los campeones del fútbol chileno cuando reciba en el "Francisco Sánchez Rumoroso" a Unión La Calera a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT).

El duelo válido por la fecha 26 en la Liga de Primera tiene a los "piratas" llenos de ansiedad. Toda una campaña impensada a principio de temporada tendrá su punto cúlmine en términos matemáticos si es que el sólido líder logra superar el margen de los 63 puntos que aún lo hacen alcanzable por Universidad Católica, que estará jugando en paralelo.

Sin embargo, si de algo está hecho el equipo adiestrado por Esteban González es de la jerarquía necesaria para acumular trece partidos seguidos sin perder, un invicto total en la segunda rueda y la fortaleza de no ceder en casa este año.

En frente, Unión La Calera llega a este compromiso intentando escapar de la parte baja de la tabla. Ubicados en el undécimo lugar con apenas 29 puntos, los "cementeros" no suponen un gran reto para los anfitriones que esperan una eventual fiesta.

El equipo dirigido por Martin Cicotello podría jugar con la ansiedad de su rival, pero tendrá que remar bastante para acabar con un mal registro de cinco derrotas al hilo como forastero precisamente ante el cuadro que lo despachó también de la Copa Chile.

Con arbitraje de Franco Jimenez, la acción comenzará durante la tarde y podrás seguir todos los detalles acompañado del Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto a la transmisión en las ondas de Cooperativa Deportes.