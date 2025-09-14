Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.4°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo se juega la fecha 24 en la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El torneo no regresará hasta, al menos, el fin de semana posterior al término del Mundial sub 20.

¿Cuándo se juega la fecha 24 en la Liga de Primera?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mientras la fecha 23 de la Liga de Primera se desarrolla a lo largo de septiembre, un nuevo receso detendrá la actividad por aproximadamente un mes, debido a las Fiestas Patrias y al inicio del Mundial sub 20.

Primero, durante la semana de conmemoración de la independencia de Chile, la ley prohíbe disputar encuentros. Posteriormente, el parón se extenderá por la cita planetaria desde el 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre.

Así, con un total de cinco semanas de inactividad, el Campeonato Nacional no regresará hasta, al menos, el fin de semana posterior al término de la competición juvenil, a la espera de la programación oficial de la ANFP.

Revisa los partidos que se jugarán en la fecha 24:

  • Universidad de Chile vs Palestino. Estadio Nacional.
  • Deportes Iquique vs O'Higgins. Estadio Tierra de Campeones.
  • Coquimbo Unido vs Colo Colo. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Everton vs Universidad Católica. Estadio Sausalito.
  • Deportes Limache vs Cobresal. Estadio por confirmar.
  • Audax Italiano vs Unión La Calera. Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Unión Española vs Huachipato. Estadio Santa Laura.
  • Deportes La Serena vs Ñublense. Estadio La Portada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada