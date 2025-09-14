¿Cuándo se juega la fecha 24 en la Liga de Primera?

Mientras la fecha 23 de la Liga de Primera se desarrolla a lo largo de septiembre, un nuevo receso detendrá la actividad por aproximadamente un mes, debido a las Fiestas Patrias y al inicio del Mundial sub 20.

Primero, durante la semana de conmemoración de la independencia de Chile, la ley prohíbe disputar encuentros. Posteriormente, el parón se extenderá por la cita planetaria desde el 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre.

Así, con un total de cinco semanas de inactividad, el Campeonato Nacional no regresará hasta, al menos, el fin de semana posterior al término de la competición juvenil, a la espera de la programación oficial de la ANFP.

Revisa los partidos que se jugarán en la fecha 24: