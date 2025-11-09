¿Cuándo se jugará la fecha 28 de la Liga de Primera?

La acción de la Liga de Primera tendrá que esperar dos semanas para entrar en la recta final, con la disputa de la fecha 28, la antepenúltima del torneo, debido a la ventana FIFA y las Elecciones Presidenciales que se realizarán el 16 de noviembre en nuestro país.

De acuerdo a la web del Campeonato Chileno, la fecha 28 se disputará el fin de semana del 23 de noviembre, pero aún está pendiente la programación por parte de la gerencia de ligas de la ANFP.

La fecha 28 tendrá partidos destacados, como el clásico que afrontará el campeón Coquimbo Unido ante Deportes La Serena; el duelo entre Universidad de Chile y O'Higgins, rivales directos en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores; y el partido entre Deportes Limache y Unión Española, que protagonizan la lucha por la permanencia.

Revisa los partidos de la antepenúltima jornada: