¿Cuándo y dónde ver el duelo que puede coronar campeón a Coquimbo ante O'Higgins?

Este domingo 26 de octubre, Coquimbo Unido visita a O'Higgins en el Estadio El Teniente, con la posibilidad de consagrarse por primera vez como campeón de la Liga de Primera en la fecha 25 del torneo.

Los "piratas" necesitan vencer al "capo de provincia", pero también requieren que el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica del mediodía termine en empate, lo que haría irremontable la diferencia de puntos.

El duelo está programado para las 18:30 horas (21:30 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de TNT Sports, además de la plataforma en streaming HBO Max.

Todos los detalles también los podrás seguir en las ondas de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.