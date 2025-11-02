¿Cuándo y dónde ver el duelo que puede coronar campeón a Coquimbo ante La Calera?

Este domingo 2 de noviembre, Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso", con la posibilidad de consagrarse por primera vez como campeón de la Liga de Primera en la fecha 26 del torneo.

Los "piratas"solo dependen de si mismo y necesitan vencer a los "cementeros", pese a que al mismo tiempo juega Universidad Católica y O'Higgins.

El duelo está programado para las 17:30 horas (20:30 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de TNT Sports, además de la plataforma en streaming HBO Max.

Todos los detalles también los podrás seguir en las ondas de Cooperativa Deportes y la cobertura total de Cooperativa.cl.