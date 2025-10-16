Deportes Iquique recibe a O'Higgins en medio de su crítica lucha por evitar el descenso

Deportes Iquique recibe este viernes a O'Higgins en el Estadio Tierra de Campeones, desde las 20:30 horas (23:30 GMT) por la fecha 24 de la Liga de Primera, un duelo vital en medio de su crítica lucha por evitar el descenso.

El cuadro nortino está colista con 14 puntos y está obligado a ganar para acercarse a Deportes Limache, que está penúltimo con 18.

El escenario para los "Dragones Celestes" es complicado, ya que además llegan golpeados por la renuncia el pasado lunes del técnico Fernando Díaz. Serán Manuel Villalobos y Rodrigo Guerrero los encargados de dirigir como dupla interina.

O'Higgins, por su lado, tiene 41 puntos en el cuarto lugar de la tabla, a 15 del líder Coquimbo, pero a solo uno de los escoltas, U. de Chile y la UC.

Los pupilos de Francisco "Paqui" Meneghini necesitan la victoria para asaltar, provisoriamente, el segundo lugar, que da cupo directo a la Copa Libertadores.

El duelo será arbitrado por Juan Lara, asistido por Wladimir Muñoz y Joaquín Arrué; Matías Assadi será el cuarto juez y el VAR estará a cargo de Cristián Garay y Víctor Abarzúa.

