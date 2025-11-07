Deportes Iquique tumbó a La Calera y sumó puntos de oro en la lucha por la permanencia

Deportes Iquique consiguió un alivio en una compleja temporada después de triunfar por 1-2 en su visita a Unión La Calera durante el inicio de la fecha 27 en la Liga de Primera, consiguiendo puntos de oro para recortar las distancias en su lucha por zafar desde el último lugar de la tabla.

En un encuentro que reunió a dos equipos que atraviesan un presente irregular en el torneo, fueron los dirigidos por la dupla entre Manuel Villalobos y Rodrigo Guerrero quienes consiguieron superar la presión del rival para golpear de entrada con un golazo de Alvaro Ramos (9') tras un mal rechace del portero.

El "Chanchito" se lució con una espectacular tijera para dejar sin opción al contrario y llegar así a su tanto número 99 en la tienda nortina durante el partido disputado en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Posteriormente, los dirigidos por Martín Anselmi consiguieron un empate parcial al aprovechar un error en la zaga forastera. Allí, fue Sebastián Sáez quien se anticipó al robo de balón y sirvió el centro para el remate de un destapado Joaquín Soto (29') en el área iquiqueña.

No obstante, los nortinos no acusaron el golpe y rápidamente volvieron a tomar un dominio que les trajo una pronta respuesta. Dilan Rojas trepó por la banda derecha y sacó un pase bombeado al área que se encontró con la cabeza de Misael Dávila (33') para inflar las redes.

De cara al segundo tiempo el trámite se le hizo más complejo al anfitrión y, pese a que sostuvo un dominio claro que le pudo dar el empate, vino la expulsión por VAR del defensor Fabrizio Tomarelli (56'). Aquello le hizo la faena algo más tranquila a la visita.

Sin grandes ocasiones en la segunda parte, Deportes Iquique con nerviosismo logró aguantar un triunfo que le permite respirar en una turbulenta temporada y aunque lo deja en el último lugar con 18 puntos, redujo las diferencias a cuatro unidades con la zona de salvación antes de recibir a Cobresal el 23 de noviembre.

En tanto, Unión La Calera se mantuvo en el undécimo sitio con 29 unidades y con las matemáticas complicándolo aun con la parte baja. Su siguiente desafío será visitar un duro escollo como Colo Colo en la misma jornada, con horario por programar en el Monumental.