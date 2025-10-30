Deportes Iquique y La Serena chocan en un duelo vital en la lucha por la permanencia

Deportes Iquique y Deportes La Serena miden fuerzas este viernes en el Estadio Tierra de Campeones, desde las 17:30 horas (20:30 GMT), por la fecha 26 de la Liga de Primera, un duelo crucial para ambos elencos en la lucha por la permanencia.

Los dragones celestes llegan en una situación crítica, hundidos en el fondo de la tabla con 15 puntos, y están obligados a ganar para tomar un respiro en el abismo, y por lo menos meter presión a Unión Española, que está penúltimo con 20.

Una derrota, en cambio, puede dejar a Iquique cada vez más cerca del descenso, faltando solo cuatro partidos después de esta jornada.

La Serena, en cambio, llega con mejor escenario, con 24 unidades en el duodécimo lugar. Una victoria no le permitirá escalar, ya que Unión La Calera está undécimo con 29 positivos, pero si le servirá para estirar la distancia en puntaje con la zona de peligro.

El duelo será arbitrado por Cristián Galaz, asistido por Manuel Marín y Gabriel Ureta; José Cabero será el cuarto juez, mientras que Miguel Araos y Sergio Lagos estarán a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás escuchar este viernes en la señal radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.