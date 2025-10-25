Deportes La Serena venció a Audax Italiano y tomó un respiro en la lucha por evitar el descenso

Deportes La Serena venció por 2-1 a Audax Italiano en el Estadio La Portada por la fecha 25 de la Liga de Primera y tomó un respiro en su lucha por evitar el descenso, ya que quedó con 24 puntos en la duodécima posición de la tabla.

Jeisson Vargas (45+3' y 55') anotó un doblete de penal para los "papayeros", mientras que el delantero argentino Franco Troyansky (64') descontó por la misma vía para los "tanos".

