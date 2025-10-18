Deportes Limache salió de la zona de descenso tras triunfo clave sobre Cobresal

Deportes Limache salió de la zona de descenso en la Liga de Primera 2025, tras vencer por 2-0 a Cobresal este sábado en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, por la fecha 24 del torneo.

El conjunto tomatero sumó 21 puntos y escaló al decimotercer lugar, desplazando a La Serena y Unión Española, que entró en la zona crítica, ocupando el penúltimo puesto con 20 unidades, por sobre el colista Deportes Iquique (14).

La apertura de la cuenta fue en la media hora, con un gol de Facundo Pons en la boca del arco de los mineros.

Antes del final del primer tiempo, Daniel Castro tuvo un penal que fue detenido por el arquero Alejandro Santander, pero el árbitro Miguel Araos ordenó la repetición por invasión al área. Y en la segunda chance, "Popin" no falló y firmó el 2-0 (43').

En la segunda parte, Cobresal salió en busca de la remontada, pero se complicó de entrada en el complemento, por expulsión de César Munder por doble amarilla (46').

Cobresal, con la derrota, sigue con 38 puntos en el séptimo lugar, que da el último cupo a Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Cobresal jugará ante Unión Española en El Salvador y Limache tendrá que visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental.