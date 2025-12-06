Deportes Limache venció a La Serena y sumó confianza de cara a la final de la Copa Chile

Deportes Limache encontró el cierre ideal para su participación en la Liga de Primera tras derrotar por 1-0 a Deportes La Serena en el Estadio "Lucio Fariña", sumando así un buen antecedente para lo que será la final de la Copa Chile ante Huachipato.

El equipo de Víctor Rivero, ya salvado del descenso desde la fecha pasada, jugó sin presiones ante un rival que matématicamente solo se complicaba con una goleada en contra, por lo que el duelo se disputó a una baja intensidad.

Dada estas condiciones, el trámite no varío hasta que Daniel Castro (85') apareció sobre el final para convertir desde los doce pasos. Es así como, en 25 partidos jugados en Primera División, "Popín" acumuló 12 goles en total.

El resultado no solo dejó a Limache décimo con 31 puntos, si no que le hizo hilar su tercer triunfo seguido antes de la final de la Copa Chile, programada para este miércoles ante Huachipato en Rancagua y donde puede obtener una histórica clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, los "granates" cerraron una negativa temporada de retorno a Primera División después de quedar con 27 puntos al borde el descenso, siendo beneficiado por un Everton que también quedó al filo con 26 y un descendido Iquique que no pudo salir de los 24 positivos.