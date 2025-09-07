Síguenos:
Diego Coelho y César Munder lideraron el triunfo de Cobresal ante Palestino en El Salvador

Diego Coelho y César Munder fueron los responsables de que Cobresal venciese por 2-0 a Palestino en el partido pendiente por la fecha 16 en la Liga de Primera. Con esto, el elenco "minero" sumó su segunda victoria consecutiva en casa tras imponerse a Unión La Calera en el partido pasado.

