Diego Sánchez y el presente de Coquimbo: Este año marca un antes y un después en mi vida

El portero Diego Sánchez se refirió al momento que vive en Coquimbo Unido y los próximos desafíos que enfrentarán para quedarse con la Liga de Primera, y es que el cuadro "pirata" es el sólido puntero con 15 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

"Con 38 años, viviendo esto en un equipo de región, es hermoso e impensado. Más allá de lo deportivo, acá me han pasado cosas muy lindas personalmente, en lo familiar. Eso ha hecho que este año sea el mejor de mi vida. Este año marca un antes y después en mi vida", comenzó declarando a TNT Sports.

"La alegría siempre ha estado, pero la forma de vivirlo es diferente. En el arco se vive más de experiencia y siento que he pasado de todo en el fútbol. Esto es un broche de oro, hasta ahora ha sido hermoso y lo vivo con una madurez en cancha. Ya no hago tantas hueás como antes y ya no da, pero la verdad es que me ha ido demasiado bien", añadió.

Además, valoró la presencia de Miguel Pinto en el cuerpo técnico de Esteban González: "Es importante, como estuvo con nosotros en el camarín ya sabe cómo pensamos los mayores del equipo. Se ha manejado bien, es difícil sacarse la camiseta de un minuto a otro. Uno igual puede equivocarse de repente en el trato, porque se te olvida que ya no somos compañeros, pero lo ha hecho excelente junto al 'Chino' (González), hacen un gran equipo porque son muy estudiosos y trabajan día a día sobre el rival. Los números son por algo y todo comienza por el cuerpo técnico".

Por último, Sánchez anticipó el duelo ante Colo Colo del 19 de octubre en el Francisco Sánchez Rumoroso, por la reanudación del certamen tras el receso por el Mundial Sub 20: "Va a estar bueno, estamos todos ansiosos como toda la región. Estamos esperando, entrenando duro. No nos hemos relajado para nada, esperamos el partido con toda ansias".