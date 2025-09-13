Síguenos:
Diego Valencia lideró la victoria de Universidad Católica ante Limache en Quillota

Diego Valencia lideró la victoria de Universidad Católica 1-0 sobre Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", al anotar el único tanto del encuentro valido por la fecha 23 de la Liga de Primera.

