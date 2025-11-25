Duelo de Cobresal y Colo Colo sufrió cambio de programación en la penúltima fecha

La ANFP, a través de la web del Campeonato Chileno, oficializó el cambio de programación para el partido entre Cobresal y Colo Colo, en el inicio de la fecha 29 de la Liga de Primera.

El partido originalmente estaba pactado para las 20:00 horas en el Estadio El Cobre, en El Salvador, pero fue adelantado por orden de la Delegación Presidencial de la Provincia de Chañaral para las 18:30 horas (21:30 GMT).

Esta decisión de las autoridades de adelantar el partido fue debido a la recomendación de Carabineros, ya que durante la noche del viernes también comenzará la Teletón en todo el país.

Este es el tercer partido que sufre modificación en su programación en la penúltima jornada del torneo. El duelo de Audax Italiano y Ñublense se jugará el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas; y la visita del campeón Coquimbo Unido a U. de Chile, el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas, en el cierre de la fecha.