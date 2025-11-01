Duelo de desesperados: Everton y Unión Española buscarán salir de la zona de descenso

Este domingo, Everton y Unión Española protagonizarán una final en el Estadio Sausalito a las 20:30 horas, ya que ambos equipos tienen como objetivo salir de la zona de riesgo en la Liga de Primera.

Los viñamarinos presentaron a su nuevo técnico, Javier Torrente, tras la renuncia de Mauricio Larriera, quien tendrá la difícil misión de salvar al equipo y sacarlo de esta incómoda posición en la que se encuentra tras caer 1-2 ante Palestino en su último partido.

Por su parte, Unión Española sufrió una dolorosa derrota por la mínima en su viaje a El Salvador ante Cobresal, que lo mantuvo en el penúltimo lugar y descendiendo por el momento a la Liga de Ascenso.

Con el arbitraje de José Cabero, todos los detalles de este partido podrán seguirse en el Marcador Virtual y a través de todas las plataformas digitales de Cooperativa.cl.