Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Duelo entre Cobresal y Colo Colo arriesga cambio de programación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El inicio de la Teletón complica el partido en El Salvador.

El duelo entre Cobresal y Colo Colo arriesga un cambio de programación en El Salvador, en el inicio de la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, por recomendación de las autoridades debido a la Teletón que comenzará en la noche de esa misma jornada.

Dirigentes de ambos equipos se reunieron este martes con las autoridades de la Delegación Presidencial de Chañaral y con Carabineros, que propusieron adelantar el encuentro desde las 20:00 a las 18:00 horas de este viernes 28 de noviembre en El Cobre.

Las autoridades regionales remarcaron que la intención es buscar las mejores condiciones de seguridad para el compromiso en el campamento minero; y la reunión tuvo avances importantes, aunque se espera que este miércoles se oficialice el horario del partido.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl. 

