Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y chubascos
Santiago14.2°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

El duelo de Iquique vs. La Serena se jugó sin VAR durante los últimos minutos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La herramienta tecnológica no estuvo disponible en el Tierra de Campeones.

El duelo de Iquique vs. La Serena se jugó sin VAR durante los últimos minutos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El partido entre Deportes Iquique y Deportes La Serena disputado en el Estadio Tierra de Campeones, por la fecha 26 de la Liga de Primera, terminó jugándose sin la utilización del VAR.

Durante el segundo lapso, luego del descuento de Edson Puch para los dueños de casa, el juez Cristian Galaz informó a los capitanes de ambos elencos que no estaba disponible la herramienta tecnológica.

Jeisson Vargas, autor de dos goles, y Puch, decidieron disputar el tramo final sin el VAR y el duelo se pudo llevar a cabo, con triunfo 2-1 de los "granates".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada