El duelo de Iquique vs. La Serena se jugó sin VAR durante los últimos minutos

El partido entre Deportes Iquique y Deportes La Serena disputado en el Estadio Tierra de Campeones, por la fecha 26 de la Liga de Primera, terminó jugándose sin la utilización del VAR.

Durante el segundo lapso, luego del descuento de Edson Puch para los dueños de casa, el juez Cristian Galaz informó a los capitanes de ambos elencos que no estaba disponible la herramienta tecnológica.

Jeisson Vargas, autor de dos goles, y Puch, decidieron disputar el tramo final sin el VAR y el duelo se pudo llevar a cabo, con triunfo 2-1 de los "granates".