El lamento de Unión Española en Santa Laura tras sufrir un amargo descenso
Publicado:
Fotos Destacadas
Hinchas se enfrentaron a la policía brasileña en festejos de Flamengo
El lamento de Unión Española en Santa Laura tras sufrir un amargo descenso
Flamengo festejó el título de la Libertadores ante miles de hinchas en las calles de Río de Janeiro
Fotos Recientes
Conaf denunció daños a Coihue Abuelo, árbol de 600 años
Resistencia de vecinos complejizó el desalojo en Cerro 18 de Lo Barnechea
El temprano gol de Eduardo Vargas ante Ñublense metió a Audax a la Sudamericana
La tristeza consumió el Santa Laura luego de que Unión Española cayese por 2-4 frente a O'Higgins en la penúltima fecha de la Liga de Primera, concretando así su descenso después de 28 años.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados