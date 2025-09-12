El líder Coquimbo celebró con todo su victoria en los minutos finales ante Ñublense
Publicado:
Fotos Destacadas
Con una improvisada defensa: La formación de la UC para visitar a Limache en Quillota
Conmemoración del Golpe de Estado: Manifestantes prendieron barricadas en Peñalolén
El trofeo del Mundial sub 20 se exhibió en el Tamarugal con paradas en La Tirana y Pozo Almonte
Fotos Recientes
La Calera extendió su buen registro ante Everton gracias al gol de Hiriart
El líder Coquimbo celebró con todo su victoria en los minutos finales ante Ñublense
Refuerzan fiscalización en terminal de buses de Valparaíso
El delantero panameño Cecilio Waterman le dio un triunfo vital 2-1 a Coquimbo Unido sobre Ñublense al anotar un gol agónico en un encuentro disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la fecha 23 de la Liga de Primera. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Nicolás Johansen para los "piratas" y Lorenzo Reyes para los "diablos rojos".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados