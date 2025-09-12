El delantero panameño Cecilio Waterman le dio un triunfo vital 2-1 a Coquimbo Unido sobre Ñublense al anotar un gol agónico en un encuentro disputado en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la fecha 23 de la Liga de Primera. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Nicolás Johansen para los "piratas" y Lorenzo Reyes para los "diablos rojos".

