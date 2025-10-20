El "pirata" puede ser campeón: Duelo de O'Higgins y Coquimbo tuvo cambio de programación

Atención en la definición del campeonato. El crucial partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido, que puede coronar al cuadro "Pirata" como campeón, tuvo un importante cambio en su programación.

El encuentro, originalmente pactado en el Estadio El Teniente de Rancagua para el sábado a las 20:00 horas, fue reprogramado para el domingo a las 18:30 horas, una modificación clave para las aspiraciones del puntero.

Este ajuste en el calendario, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera, tiene una implicancia estratégica fundamental: El equipo dirigido por Esteban González saldrá a la cancha en Rancagua con el resultado del Clásico Universitario ya definido.

De esta manera, Coquimbo Unido jugará con la ventaja de saber si su más cercano perseguidor, Universidad Católica, dejó o no puntos en el camino.

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará el mismo domingo, pero a las 12:30 horas. Con este nuevo panorama, si en el clásico se produce un empate, a Coquimbo Unido le bastará con una victoria sobre O'Higgins por la tarde para volverse matemáticamente inalcanzable y asegurar su primer título en la historia.