El temprano gol de Eduardo Vargas ante Ñublense metió a Audax a la Sudamericana
Eduardo Vargas fue el autor de la solitaria y temprana conquista antes del minuto de juego, con la que Audax Italiano se impuso 1-0 a Ñublense durante la penúltima fecha de la Liga de Primera.
La anotación no solo sirvió para que el delantero llegase a tres goles; también hizo que el cuadro de colonia asegure la clasificación a la Copa Sudamericana.
