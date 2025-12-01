Eduardo Vargas fue el autor de la solitaria y temprana conquista antes del minuto de juego, con la que Audax Italiano se impuso 1-0 a Ñublense durante la penúltima fecha de la Liga de Primera.

La anotación no solo sirvió para que el delantero llegase a tres goles; también hizo que el cuadro de colonia asegure la clasificación a la Copa Sudamericana.

