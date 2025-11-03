Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.6°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADÍSTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Fernando Zampedri y Leonardo Valencia lideran la tabla a cuatro fechas del final.

[ESTADÍSTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2025, que actualmente lideran Leonardo Valencia (Audax Italiano) y Fernando Zampedri (Universidad Católica), con 14 anotaciones:

La tabla de goleadores:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada