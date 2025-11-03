Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADÍSTICAS] La tabla de goleadores de la Liga de Primera
Autor: Cooperativa.cl
Fernando Zampedri y Leonardo Valencia lideran la tabla a cuatro fechas del final.
Revisa la tabla de goleadores de la Liga de Primera 2025, que actualmente lideran Leonardo Valencia (Audax Italiano) y Fernando Zampedri (Universidad Católica), con 14 anotaciones:
La tabla de goleadores: