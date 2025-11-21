[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 28 de la Liga de Primera

- Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 durante el desarrollo de la fecha 28:

1. Coquimbo Unido - 68 puntos

2. Universidad Católica - 51 puntos

3. O'Higgins - 50 puntos

4. Universidad de Chile - 48 puntos

5. Palestino - 45 puntos

6. Cobresal - 45 puntos*

7. Audax Italiano - 44 puntos*

8. Colo Colo - 41 puntos

9. Huachipato - 38 puntos

10. Ñublense - 30 puntos

11. Unión La Calera - 29 puntos

12. Deportes La Serena - 27 puntos

13. Everton - 27 puntos*

14. Deportes Limache - 23 puntos*

15. Unión Española - 22 puntos*

16. Deportes Iquique - 19 puntos*

* Juegan su partido de la fecha 28

En negrita: En zona de descenso