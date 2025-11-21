Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 28 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
- Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 durante el desarrollo de la fecha 28:
1. Coquimbo Unido - 68 puntos
2. Universidad Católica - 51 puntos
3. O'Higgins - 50 puntos
4. Universidad de Chile - 48 puntos
5. Palestino - 45 puntos
6. Cobresal - 45 puntos*
7. Audax Italiano - 44 puntos*
8. Colo Colo - 41 puntos
9. Huachipato - 38 puntos
10. Ñublense - 30 puntos
11. Unión La Calera - 29 puntos
12. Deportes La Serena - 27 puntos
13. Everton - 27 puntos*
14. Deportes Limache - 23 puntos*
15. Unión Española - 22 puntos*
16. Deportes Iquique - 19 puntos*
* Juegan su partido de la fecha 28
En negrita: En zona de descenso