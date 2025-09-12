Esteban González: No nos conformamos con ganar de cualquier modo

El técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, se refirió al triunfo 2-1 ante Ñublense en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" por la fecha 23 de la Liga de Primera y a la forma en que se logró la victoria: "No nos conformamos con ganar de cualquier modo".

"La complejidad del partido estaba presente, por lo que no se gana de cualquier manera. Ñublense nos complicó bastante, pero es parte del trabajo. Me parece que cada encuentro que se aproxima es un partido complejo y difícil por donde se lo mire, y este no fue la excepción", comentó el técnico chileno.

También se refirió a los partidos restantes de su equipo: "Nosotros no miramos a ningún rival por sobre el hombro; si no hacemos un partido correcto en todos los aspectos, cualquiera nos puede superar", añadió.

Por último, llenó de elogios a sus dirigidos por el triunfo obtenido: "Hay un tema de carácter importante en el equipo. Hicimos modificaciones en el sistema y los jugadores lo entendieron, sobreponiéndose al cansancio y a toda la carga emocional que implica ver un estadio apoyando hasta el último minuto. Pienso que emocionalmente el equipo lo sostuvo bien y terminó ganando de buena forma", sentenció.