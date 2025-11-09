Everton sorprendió a Cobresal y tomó un respiro en la lucha por la permanencia

Everton sorprendió y venció 2-1 a Cobresal en el Estadio El Cobre en El Salvador, en el cierre de la fecha 27 de la Liga de Primera, y tomó un respiro en la lucha por la permanencia.

Desde los primeros minutos, el encuentro fue dominado por el conjunto "oro y cielo", que generó varias llegadas con peligro al arco defendido por Alejandro Santander, hasta Alan Medina abrió el marcador con un remate desde fuera del área (15').

Cerca del final de la primera parte, Julián Alfaro aumentó la ventaja para el conjunto viñamarino (39').

En el segundo tiempo, Cobresal empezó a inclinar la cancha en busca del descuento, intentando aprovechar la expulsión de Alan Medina por doble tarjeta amarilla en el minuto 65.

Los mineros encontraron el descuento a través de Cristopher Barrera (84'), pero no alcanzó el tiempo para poder revertir el resultado.

Con la victoria, Everton logró despegarse por poco de los últimos lugares: sumó 26 puntos y escaló hasta el puesto 13, sacándole cinco puntos de ventaja a Unión Española, que en este momento ocupa la penúltima posición en zona de descenso.

Por su parte, Cobresal quedó en el sexto lugar con 44 unidades, en zona de cupo a la Copa Sudamericana.

El siguiente partido de los "ruleteros" será de visita ante Audax Italiano; por su parte, los "mineros" tendrán que viajar a enfrentar a Deportes Iquique, en programación aún por definir.