Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y chubascos
Santiago9.2°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Garnero tras el triunfo de la UC: Con la efectividad de otros partidos, el resultado sería distinto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico repasó el triunfo frente a Cobresal en el Claro Arena.

Garnero tras el triunfo de la UC: Con la efectividad de otros partidos, el resultado sería distinto
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a que Universidad Católica extendió sus alegrías en el Claro Arena este sábado, el técnico Daniel Garnero lamentó algunas situaciones en la ajustada victoria frente a Cobresal y se refirió al déficit en el ataque de su equipo.

"Nos falta el convencimiento de cambiar el ritmo de la jugada y ser más agresivos. Generamos situaciones muy claras que no concretamos y eso nos hizo sufrir. Si hubiéramos tenido la efectividad de otros partidos, el resultado habría sido distinto", comentó.

Garnero ratificó su idea diciendo: "Me quedo con el resultado y con las cosas interesantes que hicimos en el segundo tiempo. Lamentablemente no tuvimos la efectividad que nos habría permitido sufrir menos".

"Vamos a aprovechar este triunfo, aunque seamos pocos porque tenemos jugadores en selecciones. Lo positivo es que generamos mucho, aceleramos y complicamos al rival. Eso me deja conforme porque vi una reacción, sobre todo con el equipo en desventaja", cerró el técnico en la conferencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada