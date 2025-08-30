Garnero tras el triunfo de la UC: Con la efectividad de otros partidos, el resultado sería distinto

Pese a que Universidad Católica extendió sus alegrías en el Claro Arena este sábado, el técnico Daniel Garnero lamentó algunas situaciones en la ajustada victoria frente a Cobresal y se refirió al déficit en el ataque de su equipo.

"Nos falta el convencimiento de cambiar el ritmo de la jugada y ser más agresivos. Generamos situaciones muy claras que no concretamos y eso nos hizo sufrir. Si hubiéramos tenido la efectividad de otros partidos, el resultado habría sido distinto", comentó.

Garnero ratificó su idea diciendo: "Me quedo con el resultado y con las cosas interesantes que hicimos en el segundo tiempo. Lamentablemente no tuvimos la efectividad que nos habría permitido sufrir menos".

"Vamos a aprovechar este triunfo, aunque seamos pocos porque tenemos jugadores en selecciones. Lo positivo es que generamos mucho, aceleramos y complicamos al rival. Eso me deja conforme porque vi una reacción, sobre todo con el equipo en desventaja", cerró el técnico en la conferencia.