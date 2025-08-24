Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Gerente de Everton y suspensión del duelo con la U: Debemos mostrarnos más unidos que nunca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El administrativo Rodrigo Robles reafirmó la postura institucional, en solidaridad con los azules.

Gerente de Everton y suspensión del duelo con la U: Debemos mostrarnos más unidos que nunca
 Comunicaciones Everton
Rodrigo Robles, gerente general de Everton, se refirió a la suspensión del partido que debían tener con Universidad de Chile este domingo, y que quedó pendiente de reprogramación a raíz de los incidentes ocurridos con la visita de los azules a Independiente el pasado miércoles.

"Estos actos de violencia que hemos observado esta semana no nos pueden dejar indiferentes", señaló a La Tercera, reafirmando lo expresado en el comunicado que lanzó el club.

El dirigente viñamarino explicó por qué su equipo aceptó la solicitud de la U por aplazar el encuentro válido por la fecha 21 de la Liga de Primera.

"Es en estos momentos en que todos quienes formamos parte del fútbol chileno y del fútbol internacional debemos mostrarnos más fuertes y unidos que nunca", sumó en su acotada declaración al citado medio.

En esa línea, Robles anteriormente había señalado en el comunicado institucional evertoniano que los actores del balompié nacional deben juntarse "para promover un deporte basado en el respeto y la paz".

