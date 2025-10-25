Huachipato apunta a levantarse en Talcahuano recibiendo a un Iquique necesitado de puntos

Talcahuano recibe un importante compromiso este sábado, ya que a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT) el balón estará rodando cuando Huachipato se enfrente a un complicado Deportes Iquique en la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los anfitriones llegan a este encuentro ubicados en la novena posición con 31 puntos. Pese a alcanzar la final de la Copa Chile, ese rendimiento no ha logrado traducirse en el torneo y arrastran tres partidos consecutivos con derrotas.

No obstante, los dirigidos por Jaime García han hecho respetar su localía. Incluso en sus últimos cinco encuentros en esta condición suman cuatro victorias y apenas una derrota, la cual fue a manos de Coquimbo Unido a finales de agosto.

Con esto, el panorama se torna complicado para un Iquique que arriba como colista con 14 unidades. Además, no conoce de victorias como forastero en todo lao que va de temporada, sumando apenas tres empates en doce salidas.

Pese a esto, el historial reciente favorece a los nortinos, que ganaron los últimos dos duelos entre ambos (3-0 y 3-1 en el Tierra de Campeones), aunque Huachipato se impuso la última vez que se enfrentaron en Talcahuano.

Con el arbitraje de Víctor Abarzúa, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.