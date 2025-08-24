Huachipato doblegó a La Serena y se metió a la pelea por puestos de Copa Sudamericana

Huachipato doblegó por 0-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada en el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera, y se acercó a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana, quedando a solo un punto de los puestos de acceso.

Rafael Caroca (50') abrió el marcador para los "acereros" y Mario Briceño (90+7') en la última jugada del encuentro aumentó la ventaja; logrando la tercera victoria consecutiva para su equipo.

Con este triunfo, Huachipato alcanzó los 31 puntos y se ubicó en el octavo lugar de la tabla, mientras que Deportes La Serena se mantuvo con 19 puntos en el puesto 13, a cinco puntos de la zona de descenso.

El siguiente partido de los "acereros" será como local ante el líder del torneo nacional, Coquimbo Unido, el sábado 30 de agosto a las 12:30 horas. Por su parte, los "papayeros" visitarán a Everton el jueves 28 de agosto a las 19:00 horas.