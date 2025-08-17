Huachipato estiró su invicto como local tras vencer con cuatro goles a Deportes Limache
Publicado:
Fotos Destacadas
Huachipato estiró su invicto como local tras vencer con cuatro goles a Deportes Limache
Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir acuerdo en Gaza
Audax Italiano tumbó a la U en el Nacional y volvió a los triunfos en la Liga de Primera
Fotos Recientes
Atlético de Madrid se estrenó en La Liga con una caída ante Espanyol
Milei lideró homenaje a San Martín en aniversario 175 de su muerte
Huachipato estiró su invicto como local tras vencer con cuatro goles a Deportes Limache
Huachipato estiró a seis partidos su invicto como local en todas las competiciones tras vencer por un contundente 4-0 a Deportes Limache en la fecha 20 de la Liga de Primera. Maximiliano Gutiérrez, Augusto Aguirre, Lionel Altamirano y Mario Briceño anotaron para el elenco de Talcahuano.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados