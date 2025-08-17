Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.2°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Huachipato estiró su invicto como local tras vencer con cuatro goles a Deportes Limache

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Huachipato estiró a seis partidos su invicto como local en todas las competiciones tras vencer por un contundente 4-0 a Deportes Limache en la fecha 20 de la Liga de Primera. Maximiliano Gutiérrez, Augusto Aguirre, Lionel Altamirano y Mario Briceño anotaron para el elenco de Talcahuano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados