Huachipato estiró a seis partidos su invicto como local en todas las competiciones tras vencer por un contundente 4-0 a Deportes Limache en la fecha 20 de la Liga de Primera. Maximiliano Gutiérrez, Augusto Aguirre, Lionel Altamirano y Mario Briceño anotaron para el elenco de Talcahuano.

LEER ARTICULO COMPLETO