Huachipato venció a Ñublense y se ilusiona con la clasificación a Copa Sudamericana

Huachipato venció por la mínima a Ñublense en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" de Chillán, en el cierre de la fecha 28 de la Liga de Primera y se ilusiona con la clasificación a la Copa Sudamericana al quedar en el noveno lugar con 41 puntos, a tres de Colo Colo, que marca el corte en el séptimo puesto, y faltando dos jornadas por disputar.

Y si bien el forastero tuvo las ocasiones más claras de peligro en la primera fracción con un tiro desviado de Maximiliano Gutiérrez (11') y una arremetida de Lionel Altamirano bloqueada por el portero Nicola Pérez, fue insuficiente para doblegar a un ordenado pero deslucido cuadro chillanejo.

Todo indicaba que el compromiso iba un quiebre en el inicio del segundo tiempo, cuando el árbitro se apresuró en pitar penal para los locales por una infracción del volante metalúrgico Nicolás Vargas. Sin embargo, el VAR advirtió al juez de un error en su apreciación y anuló el cobro (51').

Los diablos rojos estaban siendo superiores a su rival en el complemento, aunque no estuvieron finos en la definición. El elenco acerero, en cambio, se mantuvo atento para aprovechar desinteligencias en el fondo adversario y así fue como en el minuto 68 Carlo Villanueva abrió la cuenta con un tiro cruzado dentro del área, tras pase de Altamirano.

El técnico Nicolás Castillo, quien reemplazó al suspendido Ronald Fuentes, movió las piezas para tratar de cambiarle la cara al anfitrión del duelo, apostando por el ingreso de hombres en ofensiva. Y aun cuando por momentos aglutinó a varios futbolistas en los últimos metros de la cancha, no le alcanzó para siquiera igualar el marcador.

Con este resultado, el combinado de la Región del Biobío llegó a 41 puntos y quedó a tres del último boleto para la Copa Sudamericana, que hoy en día ostenta Colo Colo. La escuadra ñublina, en tanto, sumó su octavo cotejo sin ganar y se mantuvo décimo con treinta unidades.

Ahora, Huachipato deberá recibir en Talcahuano a Universidad Católica a partir del mediodía de este sábado. Ñublense, en tanto, visitará a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida desde las 20:00 horas del lunes primero de diciembre.