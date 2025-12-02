Insuperables: El mítico récord del Ballet Azul que defendió la U ante Coquimbo Unido

Este martes 2 de diciembre se escribió un capítulo más en la historia del fútbol chileno. Universidad de Chile igualó con el campeón Coquimbo Unido, en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, y pudo defender el legendario récord de 16 triunfos consecutivos que logró el propio cuadro estudiantil entre 1963 y 1964, cuando era el mítico "Ballet Azul".

El "Ballet Azul" fue un apodo que recibió Universidad de Chile durante el período de 1959 y 1970, en donde no solo fue uno de los mejores equipos del país, sino también a nivel sudamericano, junto a otras potencias como el Santos de Pelé, el Peñarol de Elías Figueroa y Alberto Spencer, Botafoto con Garrincha, el Estduiantes de Zubeldía, el Racing de José Pizutti y el "Rey de Copas" Independiente.

El técnico del Ballet Azul fue dirigido por el "Zorro" Luis Alamos, quien fue gran gestor del proyecto con su trabajo en las divisiones inferiores.

Del mismo modo, la mayoría de los jugadores del plantel estudiantil sirvieron como base de la selección chilena que fue anfitriona en el Mundial de 1962, en donde consiguió el mejor resultado de su historia, el tercer lugar. Además, muchos continuaron el proceso y también jugaron el Mundial de Inglaterra en 1966.

El nacimiento del Ballet Azul comenzó en la temporada 1959, derrotando a Colo Colo en la final del Campeonato Nacional, un partido que encendió la rivalidad entre azules y albos en la época. Ese título fue el segundo en la historia del equipo, después de 19 años, y marcó el inicio de una era dominante.

Los azules lograron los títulos de 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969, consolidándose como uno de los clubes más grandes del país.

También fue subcampeón en 1961 y 1963, y debido a su elevado nivel, participó en hexagonales sudamericanos y giras europeas, en donde jugó de igual a igual con equipos del Viejo Continente.

Uno de los partidos más recordados fue contra el mítico Santos de Pelé, que en ese momento era el mejor equipo del mundo, con un invicto de un año. Los chunchos ganaron por 4-3, con goles del "Tanque" Carlos Campos, Alfonso Sepúlveda, Braulio Musso y el gran Leonel Sánchez. Los tantos brasileños fueron de Countinho y un doblete de "O Rei".

El récord de los 16 triunfos consecutivos

En 1963, Universidad de Chile tuvo un calendario cargado desde el verano, ganando un Pentagonal ante Peñarol, Vasco da gama, Colo Colo y la UC.

Y en abril, los azules hicieron una gira europea con 11 partidos, destacando los triunfos ante Inter de Milán y Colonia, los campeones de Italia y Alemania en ese momento. Coincidió también con Botafogo, campeón de Brasil que, de igual modo, estaba de viaje, y celebraron con un 3-2.

Los azules acusaron el desgaste en el torneo nacional, perdiendo el título local ante Colo Colo, que tuvo a Luis Hernán Alvarez como figura.

Sin embargo, el final de este torneo de 1963 marcó el comienzo de la histórica racha. Tras el empate 1-1 con Universidad Católica en octubre, el "Ballet Azul" consiguió nueve victorias consecutivas:

San Luis (2-1) - Estadio Municipal de Quillota, 10 de noviembre de 1963

Santiago Morning (2-0) - Estadio Nacional, 16 de noviembre de 1963

Unión Española (3-0) - Estadio Nacional, 23 de noviembre de 1963

Unión San Felipe (3-2) - Estadio Nacional, 29 de noviembre de 1963

Rangers (2-0) - Estadio Fiscal de Talca, 8 de diciembre de 1963

Coquimbo Unido (3-2) - Estadio Municipal de Coquimbo, 15 de diciembre de 1963

Everton (7-2) - Estadio Nacional, 21 de diciembre de 1963

Ferrobádminton (2-1) - Estadio Nacional, 28 de diciembre de 1963

O'Higgins (3-1) - Estadio Nacional, 4 de enero de 1964

Al año siguiente, en el Campeonato Nacional de 1964, la U continuó con su elevado rendimiento y firmó siete triunfos más al hilo:

Santiago Morning (3-2) - Estadio Nacional, 19 de abril de 1964

Ferrobádminton (4-3) - Estadio Santa Laura, 25 de abril de 1964

Rangers (2-0) - Estadio Santa Laura, 3 de mayo de 1964

Unión Española (5-0) - Estadio Nacional, 10 de mayo de 1964

Palestino (3-1) - Estadio Nacional, 17 de mayo de 1964

Audax Italiano (5-1) - Estadio Nacional, 24 de mayo de 1964

Colo Colo (2-0) - Estadio Nacional, 31 de mayo de 1964

El récord se completó ante los albos, los campeones defensores del título. Los goles fueron de Leonel Sánchez y Rubén Marcos.

La racha terminó una semana después, en el Estadio Nacional, un 7 de junio de 1964, con un discreto empate sin goles ante Magallanes.

Durante el histórico record, Universidad de Chile anotó 56 goles en los 16 triunfos, con un increíble promedio de 3.8 goles por partido.

La alineación más recurrente del "Zorro" Alamos era una formación 4-2-4 con Manuel Astorga; Luis Eyzaguirre, Humberto Donoso, Carlos Contreras, y el capitán Sergio Navarro; Alfonso Sepúlveda y Ernesto Alvarez; Braulio Musso, Carlos Campos, Rubén Marcos y Leonel Sánchez.

También otras figuras se fueron sumando, como Hugo Villanueva, Alberto Quintano; Roberto Hodge, Jorge Spedaletti y Pedro Araya.

El récord de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido, por su parte, logró el histórico hito de igualar el récord del "Ballet Azul" en una sola temporada, durante la Liga de Primera 2025.

El equipo dirigido por Esteban González sorprendió con un nivel inesperado por muchos, ya que la temporada pasada el club tuvo una crisis interna, con la salida del técnico Fernando Díaz, y el "Chino" logró rematar el Campeonato 2024 en el octavo puesto.

En la temporada 2025, el cuadro pirata se coronó campeón anticipadamente en la fecha 26, venciendo a Unión La Calera el 2 de noviembre, jornada donde logró su primera estrella en la maxíma categoría del fútbol chileno.

La última derrota fue ante Colo Colo, el 26 de abril en el Monumental; y el último partido sin ganar fue el 24 de mayo, un empate sin goles ante Palestino.

Posterior a eso, comenzó la racha el 31 de mayo de 2025, con un 2-4 sobre Deportes La Serena en el clásico regional, en el Estadio La Portada, por la fecha 13 del torneo.

Y el triunfo 16, con el que igualó el récord del "Ballet Azul", fue también ante los granates, jugando en casa, el "Francisco Sánchez Rumoroso", y como campeón nacional. Además, de forma coincidente, esta victoria 16 de los piratas es similar a la de la U en 1964, ya que fue ante el archirrival, Colo Colo.

El listado de triunfos de Coquimbo Unido