Iquique rescató un empate ante Huachipato que le sirvió de poco para abandonar el fondo

Pese a que Deportes Iquique rescató un empate 1-1 en su visita a Huachipato, el resultado en Talcahuano no le permitió acortar diferencias en la lucha por la permanencia y se mantuvo momentáneamente a seis puntos de salir del último lugar en la fecha 25 de la Liga de Primera.

Ni siendo dirigidos por Manuel Villalobos y Rodrigo Guerrero, el equipo nortino consiguió romper su maleficio fuera de casa. Con esto, completaron 27 partidos consecutivos sin ganar como visitantes en todas las competiciones, siendo esta una racha que se extiende desde 2024.

El anfitrión, como anticipaban las estadísticas, partió cominando el trámite e incluso celebró un tanto anulado de Jimmy Martínez (21') por fuera de juego de Lionel Altamirano. Posteriormente, Maximiliano Gutiérrez asustó con un tiro directo en el travesaño (43').

La resistencia de los "Dragones Celestes" se sostuvo hasta el complemento, cuando Santiago Silva (54') aprovechó un balón suelto tras un córner y abrió la cuenta con un derechazo.

No obstante, el golpe lo despertó para armar una jugada en la que Edson Puch desbordó por la izquierda y metió un centro preciso para Álvaro Ramos, quien se elevó y conectó de cabeza (66') para el empate.

El propio "Chanchito" estuvo cerca del segundo, pero sus intentos se toparon con Zacarías López, mientras que del otro lado Altamirano vio anulado el posible 2-1 acerero por posición adelantada (82').

El pitazo final dejó sensaciones encontradas. Para Huachipato, el empate fue insuficiente en su aspiración por acercarse a los puestos de copas internacionales al mantenerlo noveno con 32 puntos. También para Iquique, que sigue colista con 15 unidades, consiguiendo un leve respiro en una campaña que necesita victorias urgentes.

En la próxima jornada, los "Dragones Celestes" recibirán a Deportes La Serena el viernes 31 de octubre a las 17:30 horas, mientras que los "acereros" enfrentarán a Universidad de Chile el domingo 2 de noviembre 12:30.