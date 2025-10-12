Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.8°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Jeraldino lideró el vital triunfo de Unión Española para salir de la zona de descenso

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Unión Española consiguió un triunfo vital en la lucha por la permanencia por 4-2 sobre Huachipato en la fecha 24 de la Liga de Primera y quedó momentáneamente fuera de la zona de descenso. Los goles de los hispanos fueron obra de Franco Ratotti, Pablo Aránguiz y un doblete de Ignacio Jeraldino, mientras que los descuentos acereros llegaron por medio de Lionel Altamirano y Cris Martínez.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados