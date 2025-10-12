Unión Española consiguió un triunfo vital en la lucha por la permanencia por 4-2 sobre Huachipato en la fecha 24 de la Liga de Primera y quedó momentáneamente fuera de la zona de descenso. Los goles de los hispanos fueron obra de Franco Ratotti, Pablo Aránguiz y un doblete de Ignacio Jeraldino, mientras que los descuentos acereros llegaron por medio de Lionel Altamirano y Cris Martínez.

