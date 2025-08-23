Jorge Henríquez lideró el triunfo de Cobresal ante Unión La Calera en El Salvador
Jorge Henríque lideró el triunfo 1-0 de Cobresal ante Unión La Calera en el Estadio El Cobre del Salvador por la fecha 21 de la Liga de Primera, al anotar el único tanto del partido de penal a los 72 minutos del partido.
