La Calera batió a Ñublense y dio un paso más a la salvación
El cuadro calerano quedó con nueve puntos por encima de la zona roja.
El cuadro calerano quedó con nueve puntos por encima de la zona roja.
Unión La Calera se hizo fuerte en el Estadio "Nicolás Chahuán" y venció por 3-0 a Ñublense en duelo válido por la fecha 25 de la Liga de Primera para dar un paso más a la salvación.
El cuadro dueño de casa aprovechó un buen inicio y capitalizó un pase de Joaquín Soto para Sebastián Sáez para que el experimentado delantero abra la cuenta a los 7'.
En el segundo tiempo, el dominio del conjunto cementero se hizo aún más evidente y ello se reflejó en el marcador con anotaciones de Christopher Díaz (72') y Camilo Moya (90').
Con este resultado, el conjunto de la Región de Valparaíso llegó a los 29 puntos y se situó 11°, a nueve unidades de la zona roja a la espera de jugar en la próxima fecha ante Coquimbo Unido.
Ñublense, en tanto, es 10° con 30 unidades con Colo Colo en el horizonte.