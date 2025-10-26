La Calera batió a Ñublense y dio un paso más a la salvación

Unión La Calera se hizo fuerte en el Estadio "Nicolás Chahuán" y venció por 3-0 a Ñublense en duelo válido por la fecha 25 de la Liga de Primera para dar un paso más a la salvación.

El cuadro dueño de casa aprovechó un buen inicio y capitalizó un pase de Joaquín Soto para Sebastián Sáez para que el experimentado delantero abra la cuenta a los 7'.

En el segundo tiempo, el dominio del conjunto cementero se hizo aún más evidente y ello se reflejó en el marcador con anotaciones de Christopher Díaz (72') y Camilo Moya (90').

Con este resultado, el conjunto de la Región de Valparaíso llegó a los 29 puntos y se situó 11°, a nueve unidades de la zona roja a la espera de jugar en la próxima fecha ante Coquimbo Unido.

Ñublense, en tanto, es 10° con 30 unidades con Colo Colo en el horizonte.