Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Calera extendió su buen registro ante Everton gracias al gol de Hiriart

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Unión La Calera ratificó su condición de rival ingrato para Everton con un 1-0 en la fecha 23 de la Liga de Primera. El solitario gol del joven Martín Hiriart extendió la imbatibilidad de los "cementeros", que desde su regreso a Primera División en 2018 solo ha caído una vez ante los "ruleteros".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados