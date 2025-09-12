Unión La Calera ratificó su condición de rival ingrato para Everton con un 1-0 en la fecha 23 de la Liga de Primera. El solitario gol del joven Martín Hiriart extendió la imbatibilidad de los "cementeros", que desde su regreso a Primera División en 2018 solo ha caído una vez ante los "ruleteros".

